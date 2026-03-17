ФИФА вынесла решение по переносу матчей сборной Ирана из США

Стало известно, сможет ли Иран проводить матчи предстоящего чемпионата мира в другой стране.
Иранская сборная должна играть в США, но команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну.
Велись переговоры о переносе матчей в Мексику, но, как сообщает The Times, ФИФА отказалась от такой возможности, назвав ее «неосуществимой».
Билеты на матчи уже проданы, а их перенос повлияет и на другие команды-участницы мирового первенства.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
Источник: The Times