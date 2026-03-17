Комментарий ФИФА по переносу матчей сборной Ирана из США в другую страну

В ФИФА подтвердили, что перенос матчей сборной Ирана из США в другую страну не планируется.

Команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну. Обсуждался перенос игр в Мексику.

«ФИФА регулярно контактирует со всеми участвующими ассоциациями-членами, включая Иран, для обсуждения планирования чемпионата мира.

Мы ожидаем, что все команды-участницы будут играть в соответствии с расписанием матчей, объявленным 6 декабря 2025 года», – заявил представитель ФИФА.