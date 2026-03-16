Заявление Азиатской футбольной конфедерации о снятии Ирана с ЧМ-2026

Генеральный секретарь Азиатской футбольной конфедерации (AFC) Виндзор Джон прокомментировал информацию, что сборная Ирана отказалась от участия в предстоящем чемпионате мира.
«Это очень напряжeнный момент. Каждый высказывает свою точку зрения. В конце концов, вопрос участия сборной в турнире зависит от футбольной федерации страны.
На данный момент риторика федерации сводится к тому, что команда сыграет на чемпионате мира. Они входят в AFC, мы хотим, чтобы они сыграли, они же отобрались на турнир…
Мы надеемся, что они смогут решить все свои вопросы и смогут участвовать», – сказал генсек.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
Источник: Reuters