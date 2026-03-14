Иран призывает лишить США ЧМ-2026

Ахмад Доньямали, министр спорта Ирана, заявил, что ФИФА должна была лишить США права принять ЧМ-2026.

Доньямали сказал, что Иран испытывает тревогу из-за вопросов безопасности в США. По его словам, в стране сохраняются условия, которые влияют на перелеты и другие организационные моменты, а также звучали заявления о возможных угрозах.

«ФИФА должна была забрать у Америки право проведения чемпионата мира. Если матчи пройдут в Мексике, то, возможно, мы сможем предпринять какие-то шаги. До чемпионата мира осталось два-три месяца, а мы все еще находимся в состоянии войны, перелеты и все остальное находятся в особых условиях, а с другой стороны они сами угрожали, что вашим ребятам не будет обеспечена безопасность.

Учитывая поведение, психоз и противоречивые заявления президента США, мы, естественно, очень сильно переживаем за безопасность наших ребят в Америке.

Мы заявили, что если Мексика сможет вместе с ФИФА создать условия, при которых мы проведем свои матчи в Мексике, то мы сможем предпринять действия по этому вопросу, но сейчас с учетом военной обстановки таких условий нет.

Я надеюсь, что условия сложатся так, что наши ребята смогут сыграть на чемпионате мира, но сейчас таких условий пока нет», – сказал Доньямали.