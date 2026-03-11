Колосков объяснил, что будет при снятии сборной Ирана с ЧМ-2026

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сказал, что возможный отказ сборной Ирана от участия в чемпионате мира-2026 никак не скажется на турнире.

«Отказ сборной Ирана по футболу от участия в чемпионате мира никак не скажется на турнире. Это же не сильнейшая команда типа Испании, Германии, Англии, Бразилии или Аргентины. Иран – средняя команда. В качестве никто не проиграет.

Что касается следующей команды, которая займет место Ирана, то тут все просто: есть регламент, согласно которому следующая команда после Ирана в азиатской квалификационной группе имеет право занять освободившееся место, – сказал Колосков.

Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира-2026. Официально снятие команды не подтверждено.