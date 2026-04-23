Тренер «Зенита»: «100% судьи поддушивают команду»

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра раскритиковал судейство после матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

– Я не понял, что это за пенальти. Мне кажется, что никто не понял. Но тем не менее с этим нужно жить. Хорошо, что наш вратарь потащил. Но без скандалов, видимо, не бывает.

– Получается, что судьи душат «Зенит»?

– Сто процентов судьи поддушивают «Зенит».