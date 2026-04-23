Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тренер «Зенита»: «100% судьи поддушивают команду»

Сегодня, 08:59
20

Тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра раскритиковал судейство после матча 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

– Я не понял, что это за пенальти. Мне кажется, что никто не понял. Но тем не менее с этим нужно жить. Хорошо, что наш вратарь потащил. Но без скандалов, видимо, не бывает.

– Получается, что судьи душат «Зенит»?

– Сто процентов судьи поддушивают «Зенит».

  • На 90+5-й минуте встречи судья Алексей Сухой после вмешательства ВАР назначил пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой защитника петербуржцев Игоря Дивеева в своей штрафной.
  • Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко не смог реализовать 11-метровый – удар с «точки» отразил голкипер питерцев Денис Адамов.

Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Виллиам
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
boris63
1776931246
Ну да, тянув за уши поддушивают.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1776931553
Не то что поддушивают, а душат Зенит. Гыгыгы
Ответить
vvv123
1776934041
Сухого со всей Вар(или вор)овской братией - в следственный комитет!
Ответить
suchi-69
1776934957
Трамп хрякам помог с ценой на нефть
Ответить
Интерес
1776935390
Пора, мой друг,пора...
Ответить
Krics
1776935885
Блохастым ныть,ныть,ныть.
Ответить
DMитрий
1776937519
"Но тем не менее с этим нужно жить" - вот это не правильная позиция! Таких сволочных судьей и вышестоящих над ними не должно быть в чемпионате. Я уже писал, - решать судьбу чемпионства вот таким способом, это упасть ниже плинтуса. Почему это изделие до сих пор судит? Чтобы про нас не говорили, а этот матч очередной раз показал, как Зенит пытаются приговорить! И как тоже уже писал, что в этом году первое место разыграют не только на поле, а с максимально возможным влиянием за ним! Раз пошла такая пьянка, то призываю А. Миллера включиться! Нас е..т, а мы крепчаем! - не тот уже случай. Пора поиграть в ИХ игру, как бы это было не отвратительно.
Ответить
crf57
1776938408
Какой же отвратительный судья этот СУХОЙ! Пошел вон из футбола гадина!
Ответить
Павелий
1776938691
Судьи поддушивают «Зенит», постоянно звонят Миллеру и просят платить больше и вперёд!
Ответить
Томик
1776952004
На пенальти это не похоже было. Но через минуту второй момент даже смотреть не стали, так хотели поддушить. "Не так сильно тащат, как обычно" - хотел сказать, видимо, но не смог выговорить.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 