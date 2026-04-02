Состав сборной России на ЧМ-2026 по версии Головина

Полузащитник «Монако» Александр Головин собрал состав для сборной России, который был бы оптимальным для участия в предстоящем чемпионате мира.

– Каким мог бы стать состав сборной России, если бы вышли на ЧМ-2026?

– Давайте назову атакующих игроков. В защите я могу быть необъективен.

– Линия полузащиты.

– Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов.

– Линия атаки.

– Могу себя называть?

– Конечно.

– Слева – я, справа – Леха Миранчук, в центре – Костя Тюкавин.

– Назовем вратаря?

– Матвей Сафонов!