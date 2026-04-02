Состав сборной России на ЧМ-2026 по версии Головина

Полузащитник «Монако» Александр Головин собрал состав для сборной России, который был бы оптимальным для участия в предстоящем чемпионате мира.
– Каким мог бы стать состав сборной России, если бы вышли на ЧМ-2026?
– Давайте назову атакующих игроков. В защите я могу быть необъективен.
– Линия полузащиты.
– Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Дмитрий Баринов.
– Линия атаки.
– Могу себя называть?
– Конечно.
– Слева – я, справа – Леха Миранчук, в центре – Костя Тюкавин.
– Назовем вратаря?
– Матвей Сафонов!
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Сборная России отстранена от международных соревнований более четырех лет.
Источник: «Спорт-Экспресс»