Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В Иране сформулировали позицию по участию в ЧМ-2026

Вчера, 17:59
1

Президент Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж высказался по вопросу участия сборной страны на ЧМ-2026.

Она продолжает подготовку к турниру.

«Национальная сборная проводит тренировочный сбор в Турции, и мы также сыграем там два товарищеских матча. Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира», – сказал Тадж.

Иран сыграет товарищеские встречи с Нигерией 27 марта и с Коста-Рикой четыре дня спустя в Анталье в рамках турнира с участием четырех стран, который пришлось перенести из Иордании из-за конфликта на Ближнем Востоке.

  • Ранее Иран изъявил желание перенести свои матчи ЧМ-2026 из США в Мексику.
  • Сейчас у сборной на турнире запланированы матчи с Новой Зеландией и Бельгией в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде, а затем с Египтом в Сиэтле.
  • Ранее Иран выбрал город Тусон в штате Аризона в качестве места своего базирования на ЧМ-2026.
  • Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Источник: yahoo! sports
Чемпионат мира Товарищеские матчи. Сборные Иран
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773935060
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА в последнем матче уйдут с поля в знак протеста против Израиля как Сенегал ❝ — Ты придёшь сюда снова. Время — это плоский круг. — Слышь ты, Ницше, завали *****. ❞ Раст Коул Настоящий детектив (True Detective)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 