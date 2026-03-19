В Иране сформулировали позицию по участию в ЧМ-2026

Президент Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж высказался по вопросу участия сборной страны на ЧМ-2026.
Она продолжает подготовку к турниру.
«Национальная сборная проводит тренировочный сбор в Турции, и мы также сыграем там два товарищеских матча. Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира», – сказал Тадж.
Иран сыграет товарищеские встречи с Нигерией 27 марта и с Коста-Рикой четыре дня спустя в Анталье в рамках турнира с участием четырех стран, который пришлось перенести из Иордании из-за конфликта на Ближнем Востоке.
- Ранее Иран изъявил желание перенести свои матчи ЧМ-2026 из США в Мексику.
- Сейчас у сборной на турнире запланированы матчи с Новой Зеландией и Бельгией в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде, а затем с Египтом в Сиэтле.
- Ранее Иран выбрал город Тусон в штате Аризона в качестве места своего базирования на ЧМ-2026.
- Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
