В Иране сформулировали позицию по участию в ЧМ-2026

Президент Футбольной федерации Ирана Мехди Тадж высказался по вопросу участия сборной страны на ЧМ-2026.

Она продолжает подготовку к турниру.

«Национальная сборная проводит тренировочный сбор в Турции, и мы также сыграем там два товарищеских матча. Мы будем бойкотировать Америку, но мы не будем бойкотировать чемпионат мира», – сказал Тадж.

Иран сыграет товарищеские встречи с Нигерией 27 марта и с Коста-Рикой четыре дня спустя в Анталье в рамках турнира с участием четырех стран, который пришлось перенести из Иордании из-за конфликта на Ближнем Востоке.