В Иране заявили, что не сыграют на ЧМ-2026

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сказал, что сборная страны не намерена участвовать в чемпионате мира-2026
«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира по футболу.
В свете злонамеренных действий, предпринятых против Ирана, у нас определенно нет возможности участвовать в таких обстоятельствах», – сказал Доньямали.
Пока неизвестно, является ли решение Донямали по поводу чемпионата мира окончательным.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Иран должен сыграть на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
- В случае отказа Ирана, его место может быть отдано Ираку, который должен представить Азию в межконтинентальных стыковых матчах. Место Ирака в стыках займут ОАЭ, которые уступили ему в 5-м раунде азиатского отбора.
