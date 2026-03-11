В Иране заявили, что не сыграют на ЧМ-2026

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сказал, что сборная страны не намерена участвовать в чемпионате мира-2026

«После того, как коррумпированное правительство убило нашего лидера, нет никаких условий, позволяющих нам участвовать в чемпионате мира по футболу.

В свете злонамеренных действий, предпринятых против Ирана, у нас определенно нет возможности участвовать в таких обстоятельствах», – сказал Доньямали.

Пока неизвестно, является ли решение Донямали по поводу чемпионата мира окончательным.