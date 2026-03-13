Иран пытался спасти участие сборной в ЧМ-2026: подробности

Сборная Ирана хотела выступить на чемпионате мира, проводя все матчи за пределами США.
Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что велись переговоры с Мексикой.
«Посол Ирана в Мексике вел переговоры о том, чтобы, если Мексика согласится принять игры с участием Ирана, мы могли бы поехать на чемпионат мира, но это вряд ли возможно», – сказал Доньямали в эфире государственного телевидения.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
Источник: ТАСС