Иран пытался спасти участие сборной в ЧМ-2026: подробности

Сборная Ирана хотела выступить на чемпионате мира, проводя все матчи за пределами США.

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что велись переговоры с Мексикой.

«Посол Ирана в Мексике вел переговоры о том, чтобы, если Мексика согласится принять игры с участием Ирана, мы могли бы поехать на чемпионат мира, но это вряд ли возможно», – сказал Доньямали в эфире государственного телевидения.