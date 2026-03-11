Губерниев поерничал на тему допуска России на ЧМ-2026

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном участии России в чемпионате мира-2026.
«Место сборной Ирана по футболу на ЧМ должна занять сборная России!
Сыны Карпина в финале обыграют Мексику 8-3! В полуфинале дрогнет Америка, 10-7, в четвертьфинале – Аргентина 13-5!» – написал Губерниев.
- Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что сборная страны не будет участвовать в чемпионате мира-2026. Официально снятие команды не подтверждено.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Иран должен сыграть на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
- В случае отказа Ирана, его место должно быть отдано Ираку, который должен представить Азию в межконтинентальных стыковых матчах. Место Ирака в стыках займут ОАЭ, которые уступили ему в 5-м раунде азиатского отбора.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева