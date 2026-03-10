Глава иранского футбола – о ЧМ-2026 в США: «Какой здравомыслящий человек отправит свою сборную в такое место?»

В Иране подтвердили, что участие национальной сборной в предстоящем чемпионате мира маловероятно.

Глава Иранской федерации футбола Мехди Тадж обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа.

«Американский президент написал два твита, требуя предоставить политическое убежище нашим футболисткам. Сказал, что сделает это сам, если Австралия этого не сделает.

Из-за него 160 девочек в Минабе были убиты и стали мученицами, а теперь он держит наших девушек в заложниках.

Как можно быть оптимистичным по поводу участия в чемпионате мира в США в таких обстоятельствах?

Если чемпионат мира пройдет в таких условиях, какой здравомыслящий человек отправит свою сборную в такое место?» – заявил Тадж.