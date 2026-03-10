Еще две футболистки сборной Ирана не захотели возвращаться домой

Выросло число иранских футболисток, пожелавших остаться в Австралии.
Женская сборная Ирана принимала участие в Кубке Азии. После вылета из турнира пять спортсменок сбежали из расположения команды. Им сначала предоставили убежище, а затем дали гуманитарные визы.
Ожидалось, что остальные футболистки вернутся из Австралии в Иран, однако перед вылетом еще две девушки запросили убежище. Одна из них отказалась садиться на самолет в последнюю минуту.
- Иран занял последнее место в группе Кубка Азии и вылетел из турнира.
- Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази пригрозил футболисткам за то, что они не исполняли национальный гимн на одном из матчей в Австралии.
