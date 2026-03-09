Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Пять футболисток сборной Ирана сбежали после вылета из Кубка Азии

Пять футболисток сборной Ирана сбежали после вылета из Кубка Азии

Сегодня, 17:28
3

Женская сборная Ирана вернется после Кубка Азии не в полном составе.

Как минимум пять футболисток сбежали из расположения команды после вылета из континентального первенства.

Турнир проходит в Австралии. Утверждается, что местная полиция помогла спортсменкам покинуть отель.

Сейчас сбежавшие футболистки находятся в убежище под контролем правоохранителей.

Австралийские власти вместе с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола обсуждают продление пребывания женской сборной Ирана в стране для обеспечения их безопасности.

  • Иран занял последнее место в группе Кубка Азии и вылетел из турнира.
  • Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази пригрозил футболисткам за то, что они не исполняли национальный гимн на одном из матчей в Австралии.

Источник: The Athletic
Азия Иран
Комментарии (3)
нейтральныйкакникто
1773067225
Да , было время и в сб. СССР за границей убегали игроки, Конечно в РФ такого нет , многие имеют двойные гражданства, или запросто меняют спортивное гражданство- и ничего , ВСЕ ОТНОСЯТСЯ С ПОНИМАНИЕМ !!! , КАК БУДТО ЭТО В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ!!!
Ответить
баблгум
1773073029
Не хотят в парандже ходить.Это понятно.
Ответить
