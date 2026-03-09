Пять футболисток сборной Ирана сбежали после вылета из Кубка Азии

Женская сборная Ирана вернется после Кубка Азии не в полном составе.
Как минимум пять футболисток сбежали из расположения команды после вылета из континентального первенства.
Турнир проходит в Австралии. Утверждается, что местная полиция помогла спортсменкам покинуть отель.
Сейчас сбежавшие футболистки находятся в убежище под контролем правоохранителей.
Австралийские власти вместе с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола обсуждают продление пребывания женской сборной Ирана в стране для обеспечения их безопасности.
- Иран занял последнее место в группе Кубка Азии и вылетел из турнира.
- Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази пригрозил футболисткам за то, что они не исполняли национальный гимн на одном из матчей в Австралии.
Источник: The Athletic