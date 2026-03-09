Пять футболисток сборной Ирана сбежали после вылета из Кубка Азии

Женская сборная Ирана вернется после Кубка Азии не в полном составе.

Как минимум пять футболисток сбежали из расположения команды после вылета из континентального первенства.

Турнир проходит в Австралии. Утверждается, что местная полиция помогла спортсменкам покинуть отель.

Сейчас сбежавшие футболистки находятся в убежище под контролем правоохранителей.

Австралийские власти вместе с ФИФА и Азиатской конфедерацией футбола обсуждают продление пребывания женской сборной Ирана в стране для обеспечения их безопасности.