Газзаев отреагировал на кризис ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил результаты столичной команды после зимней паузы.

Армейцы во второй раз в истории начали календарный год с двух поражений подряд в РПЛ.

Они проиграли «Ахмату» (0:1) и «Динамо» (1:4).

В FONBET Кубке России ЦСКА победил «Краснодар» со счетом 3:1.

«Очень много дифирамбов пели главному тренеру ЦСКА [Фабио Челестини]. Но мы видим, что работы там непочатый край.

Это и проблемы в обороне с уходом Дивеева. Я считаю, что уход Игоря – это серьезная ошибка. И сейчас приобретения не приносят результат.

Например, Баринов в «Локомотиве» и Баринов в ЦСКА – это два разных футболиста. Нет сыгранности ни в обороне, ни в средней линии.

Хотя были очень длинные сборы. И тут уже вопросы к главному тренеру, который отвечает за результат.

Цели и задачи ЦСКА – это борьба за чемпионство. Но по первым играм в РПЛ команда не впечатляет», – сказал Газзаев.