  • Гусев – о Мостовом в штабе «Динамо»: «Могу только привет огромный передать»

Гусев – о Мостовом в штабе «Динамо»: «Могу только привет огромный передать»

Сегодня, 18:38
5

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о приглашении Александра Мостового в свой штаб.

– Мостовой заявил, что не помешал бы вашему тренерскому штабу. Готовы ли вы его взять?

– Я могу Саше только привет огромный передать и сказать, что скучаю по нему.

  • 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.
  • В 2024 году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо», когда команду возглавлял Марцел Личка.
  • Бело-голубые выиграли все три матча после зимней паузы с общим счетом 13:3.
  • Они разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).
  • «Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Лещенко сравнил Гусева и Карпина
Гусев сказал, ждет ли «Динамо» звездная болезнь 2
В «Динамо» раскрыли секрет Гусева – команда выиграла 3 последних матча со счетом 13:3 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан Мостовой Александр
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чилим.
1773071047
Никому не нужен шут футбольный
Ответить
Томик
1773071169
Привет будешь передавать, когда через пару месяцев из клуба выгонят. Поверил в себя, смотрю, чересчур.
Ответить
Fju-2
1773073399
Очень приветливая команДа. Нгмалё - Карпину говорит здравствуйте. Гусев - Мостового приветствует. Что дальше? Может ещё мягкие игрушки в раздевалке будут оставлять? Ах да..)
Ответить
баблгум
1773077442
Если скучаешь, возьми его к себе.Там и скуке твоей конец.))
Ответить
