Гусев – о Мостовом в штабе «Динамо»: «Могу только привет огромный передать»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о приглашении Александра Мостового в свой штаб.

– Мостовой заявил, что не помешал бы вашему тренерскому штабу. Готовы ли вы его взять?

– Я могу Саше только привет огромный передать и сказать, что скучаю по нему.