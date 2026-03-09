Гусев – о Мостовом в штабе «Динамо»: «Могу только привет огромный передать»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил на вопрос о приглашении Александра Мостового в свой штаб.
– Мостовой заявил, что не помешал бы вашему тренерскому штабу. Готовы ли вы его взять?
– Я могу Саше только привет огромный передать и сказать, что скучаю по нему.
- 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
- В РПЛ он может работать только ассистентом.
- В 2024 году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо», когда команду возглавлял Марцел Личка.
- Бело-голубые выиграли все три матча после зимней паузы с общим счетом 13:3.
- Они разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).
- «Динамо» поднялось на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»