Названы сроки восстановления травмированного Пиняева

Стало известно, сколько пропустит вингер «Локомотива» Сергей Пиняев.
21-летний футболист выбыл из строя на несколько недель. Он должен вернуться на поле к гостевому дерби со «Спартаком» (4 апреля).
Пиняев травмировался 5 марта в начале кубкового матча с тульским «Арсеналом» (2:1).
- Пиняев выступает за «Локо» с января 2023 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол в 11 матчах.
- Для Сергея это 3-я травма с начала сезона-2025/26.
- Ранее игрок пропустил 74 дня (13 игр) из-за проблем со здоровьем.
Источник: «Мутко против»