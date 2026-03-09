Названы сроки восстановления травмированного Пиняева

Стало известно, сколько пропустит вингер «Локомотива» Сергей Пиняев.

21-летний футболист выбыл из строя на несколько недель. Он должен вернуться на поле к гостевому дерби со «Спартаком» (4 апреля).

Пиняев травмировался 5 марта в начале кубкового матча с тульским «Арсеналом» (2:1).