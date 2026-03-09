Гусев сказал, ждет ли «Динамо» звездная болезнь

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев после победы над ЦСКА (4:1) в 20-м туре РПЛ проанализировал успехи команды.

– Вы нашли какой-то ключ к команде, поменяли менталитет у игроков. Насколько это было тяжело и что вам помогло?

– Мы тренируем, но в первую очередь это заслуга футболистов. Когда у тебя такой подбор футболистов, то ты знаешь, что они могут воплотить твои идеи на поле. Это их заслуга.

– Можете поподробнее рассказать о роли Романа Шаронова и Юрия Жиркова в вашем штабе? Какой их вклад в вашем успехе?

– Вклад огромный и Романа Сергеевича, и Юрия Валентиновича, и Лeши Радевича, и тренера вратарей, и аналитиков. Они проделывают огромнейшую работу. Без них мне было бы сложно. Я им очень благодарен за то, что работа идeт 24 на 7. Да, тяжело, семьи не видим и практически живeм на базе.

– Команда здорово начала весну. Как сделать так, чтобы эта уверенность не превратилась в самоуверенность?

– В первую очередь, мы ещe ничего такого не сделали, чтобы могла появиться самоуверенность. В чемпионате мы просто улучшаем турнирное положение. Понятно, что эти футболисты достойны гораздо большего. Думаю, что звeздная болезнь нам не грозит.