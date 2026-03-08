Введите ваш ник на сайте
  • Селюк рассказал о споре с Геничем: «Хочу, чтобы так называемые эксперты отвечали за слова»

Вчера, 22:24
4

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскрыл подробности возможного спора с Константином Геничем.

  • Селюк ранее предложил комментатору «Матч ТВ» спор на 10 миллионов.
  • Условие спора: если «Рубин» завершит сезон РПЛ выше 7-го места, Селюк выигрывает; если ниже – он выплачивает деньги.
  • Генич отказался участвовать в пари, заявив, что у него нет 10 млн рублей.

– Я предлагал экспертам Геничу, Гурцкая, Корнееву, Мору и Гришину спор на 10 миллионов. Ладно, Костя Генич говорил интеллигентно, а другие утверждали, что Артига – «никакой тренер». Если вы говорите свое мнение, подкрепите его деньгами. Я же сказал, что в следующем сезоне «Рубин» с Артигой будет выше седьмого места. Если ниже – готов заплатить 10 миллионов.

– В следующем сезоне или в этом?

– В этом сезоне уже 10 очков отставания от «Балтики», надо догонять то, что наделали предыдущие люди. Это было бы нечестно. Календари у команд разные: кому-то играть, условно, с лидерами, а кому-то – в «Сочи» и «Пари НН».

При Рахимове «Рубин» был все время седьмым-восьмым. Хотя с таким бюджетом клуба нужно быть 100 процентов выше. Поэтому руководители приняли решение поменять тренера. Хочу заметить, что за последние семь игр прошлого года команда забила не больше одного гола, а тут сразу два мяча в первом же матче у себя на поле. Не беру в расчет встречу с Махачкалой, потому что это не игра, а недоразумение: судьи должны были переносить матч, потому что мяч даже не катился, все скользили и падали на снегу.

Сегодня же во время матча с «Краснодаром» показывали статистику. К 28-й минуте соперник нанес ноль ударов по воротам «Рубина». Для «Краснодара» это нонсенс! Это говорит о том, что Артига правильно построил игру: забили гол, грамотно обороняются и не дают сопернику ничего сделать.

Так что думаю, теперь горе-эксперты точно не захотят со мной спорить. Я им предложил, а они начали говорить, что я не отдам. Я сказал: готов перечислить 10 миллионов прямо на «Матч ТВ». Пусть скинутся все и тоже перечислят. Более того, если я выиграю, гарантирую, эти средства отдам на благотворительность. Мне их деньги не нужны. Я просто хочу, чтобы эти так называемые эксперты отвечали за слова. Потому что многие несут ахинею.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Рубин Артига Франк Генич Константин Селюк Дмитрий
Томик
1772999650
Да какие они там эксперты? Генич тот же - бывший игрочишка второсортный, удачно устроившийся комментатором.
Ответить
Император Бомжей
1773028488
Селюк чертила и говорил он именно про этот сезон Теперь уже на следующий съехал)))
Ответить
АК 68
1773035029
Селюку рано петь дифирамбы про Рубин, Артига в Махачкале обосрался, а в Казани нет, погодные условия и там и там для обоих команд были одинаковые,тенденции никакой не просматривается, нужно смотреть команду на дистанции, отдельно выигранный матч ни о чём не говорит.
Ответить
andr45
1773042274
В 1991 г. Селюк помог Желудкову перейти ему из «Зенита» в израильский клуб «Маккаби» из Нетании, обещая зарплату более 100 тысяч долларов в год. Сам Желудков говорил, что он получал 2 000 долларов в месяц. В Выборге Дмитрий Селюк пытался дать взятку сотруднику пограничного контрольно-ветеринарного пункта за освобождение арестованного контейнера с тонной колумбийского кокаина[. После неудачи пытался вылететь во Франкфурт, но был задержан. Провел полгода в «Крестах».
Ответить
