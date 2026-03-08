Челестини объяснил 1:4 ЦСКА с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча с «Динамо».

Московская команда крупно уступила в 20-м туре РПЛ со счетом 1:4.

Армейцы с 17-й минуты встречи играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Лусиано Гонду.

– В первом тайме после пропущенного мяча и удаления у нас было несколько возможностей сравнять счет. Здесь именно был наш момент. Я понимал, что чем больше минут проходит, тем сложнее нам будет играть. Но вместо того, чтобы сравнять, мы пропустили в концовке первого тайма гол, который не должны были пропускать. И здесь мы потеряли возможность вернуться в матч.

– Что скажете по моменту с удалением?

– Было удаление. Вот и все. Нет смысла комментировать. Чего‑то нам не хватало в решающих моментах. Когда нам бьют из штрафной площади четыре раза подряд, для меня это недопустимо. Мы не должны никого бояться. Проблема в том, чтобы поддерживать уровень и темп на протяжении всего матча. Вот это нам сейчас не удается.