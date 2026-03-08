Введите ваш ник на сайте
Федотов оценил удаление Гонду в матче ЦСКА – «Динамо»

Вчера, 20:15
5

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал эпизод с удалением в матче ЦСКА – «Динамо».

  • На 17-й минуте встречи форвард ЦСКА Лусиано Гонду получил красную карточку.
  • Он ударил шипами в грудь Максиму Осипенко.

«Это красная карточка за серьeзное нарушение правил. Иванов со своей позиции должен был самостоятельно это определить. Гонду совершил безрассудное действие – высоко поднятой прямой ногой с открытыми шипами попал в плечо Осипенко. Иванов остался в центре и, возможно, смотрел Лусиано в спину. Но он имел возможность спокойно сместиться в сторону и всe увидеть – но остался.

Хорошо, что не пропустил фол и показал жeлтую, но само нарушение заслуживает прямой красной. Было продавливание или нет – не имеет значения. Гонду начал убирать ногу уже после удара в плечо Осипенко», – сказал Федотов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Гонду Лусиано Федотов Игорь
Константин-Шапкин-google
1772990962
Что-то подсказывает мне о не случайном мусорском фарте
Ответить
Вжыхъ
1772994390
Вот вам и засланный казачок, в первом же матче после паузы сыграл в пользу своей команды, которая Звенит;) Ему сказали, что он теперь за ЦСКА играет или забыли?
Ответить
За Московский ЦСКА
1772994938
Судья голубой. Не из за удаления, а за не показанную вторую желтую мусорам. Видно ,что после финального свистка ,ему уже пришла смс и мечты сбываются.
Ответить
Legion-o
1772995433
Проснулись все обиженные!)))
Ответить
Александр-Балашов-google
1772999241
Ну так кони и мусора друзья они же кричат об этом, так что всё норм)
Ответить
  • Читайте нас: 