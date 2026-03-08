Федотов оценил удаление Гонду в матче ЦСКА – «Динамо»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал эпизод с удалением в матче ЦСКА – «Динамо».

На 17-й минуте встречи форвард ЦСКА Лусиано Гонду получил красную карточку.

Он ударил шипами в грудь Максиму Осипенко.

«Это красная карточка за серьeзное нарушение правил. Иванов со своей позиции должен был самостоятельно это определить. Гонду совершил безрассудное действие – высоко поднятой прямой ногой с открытыми шипами попал в плечо Осипенко. Иванов остался в центре и, возможно, смотрел Лусиано в спину. Но он имел возможность спокойно сместиться в сторону и всe увидеть – но остался.

Хорошо, что не пропустил фол и показал жeлтую, но само нарушение заслуживает прямой красной. Было продавливание или нет – не имеет значения. Гонду начал убирать ногу уже после удара в плечо Осипенко», – сказал Федотов.