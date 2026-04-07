Гонду объяснил успехи Соболева

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался об игре бывшего партнера по «Зениту» форварда Александра Соболева.

– Ты удивлен, как начал играть твой бывший одноклубник Соболев?

– Он действительно хорошо играет, забивает голы. Сейчас он полон уверенности.

– Ваши ситуации немного похожи, потому что обоим потребовалось время на адаптацию?

– Когда переходишь в новый клуб, всегда нужно соблюдать терпение. Особенно когда речь идет о больших клубах. А они не так терпеливы, потому что требования и спрос с тебя очень высок. Соболев хорошо делает свою работу, сейчас и я забил свой первый гол. Надеюсь, сейчас пойдут голы.