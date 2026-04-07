Гонду объяснил успехи Соболева

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду высказался об игре бывшего партнера по «Зениту» форварда Александра Соболева.
– Ты удивлен, как начал играть твой бывший одноклубник Соболев?
– Он действительно хорошо играет, забивает голы. Сейчас он полон уверенности.
– Ваши ситуации немного похожи, потому что обоим потребовалось время на адаптацию?
– Когда переходишь в новый клуб, всегда нужно соблюдать терпение. Особенно когда речь идет о больших клубах. А они не так терпеливы, потому что требования и спрос с тебя очень высок. Соболев хорошо делает свою работу, сейчас и я забил свой первый гол. Надеюсь, сейчас пойдут голы.
- В этом году 29-летний Соболев провел за «Зенит» 7 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- 24-летний Гонду после перехода в ЦСКА зимой провел за красно-синих 6 встреч, забил 1 гол.
Источник: «Матч ТВ»