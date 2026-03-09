ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»

ЦСКА остался недоволен судейством в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.
«Мы будем обращаться в ЭСК», – сказал Брейдо.
- ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 1:4 в 20-м туре РПЛ. Встреча проходила на «ВЭБ Арене».
- Армейцы с 17-й минуты встречи играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Лусиано Гонду.
- Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 36 очков.
Источник: «Р-Спорт»