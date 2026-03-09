Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА обратится в ЭСК из-за судейства с «Динамо»

Сегодня, 00:15
14

ЦСКА остался недоволен судейством в матче 20-го тура РПЛ с «Динамо». Об этом сообщил директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

«Мы будем обращаться в ЭСК», – сказал Брейдо.

  • ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 1:4 в 20-м туре РПЛ. Встреча проходила на «ВЭБ Арене».
  • Армейцы с 17-й минуты встречи играли в меньшинстве – прямую красную карточку получил Лусиано Гонду.
  • Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на счету 36 очков.

Еще по теме:
Кисляк сравнил ЦСКА с Джоковичем после 1:4 от «Динамо»
Челестини высказался об удалении Гонду с «Динамо» 2
Мойзес извинился за поражение ЦСКА от «Динамо»
Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Snek
1773010099
По судейству всё ок, на что они жалуются?
Ответить
4епуха
1773011673
Оба момента по карточкам были на усмотрение судьи, типо пограничные. Но почему то, красную дали лусиано, а вторую жёлтую игроку динамо не показали. И опять же эти непонятки с офсайдом. В каждом матче разные трактовки. Динамики красавцы, отличный матч.
Ответить
boris63
1773015492
Весёлую команду создал Челестини, похоже это не последнее чудачество в сезоне. А оно нам надо?
Ответить
Чилим.
1773017275
Если ЭСК не поможет- обратитесь в спортлото...
Ответить
Shtthfckup
1773025983
Толку-то? Результат не отменят. Да и судей вряд ли снимут. Ну разве так, для галочки. Проигрыш по делу, с Лусиано или без ЦСКА был слабее вчера.
Ответить
Mirak92
1773036147
По делом. С победой Динамо. Толи еще будет
Ответить
Strig
1773037073
ну да во всём виноваты другие а мы чУмпионы...
Ответить
CSKA57
1773042414
ЦСКА может обижаться и жаловаться только на себя... Отвратная игра!
Ответить
boris63
1773042605
Судьи ошибаются везде и со всеми командами, а обратиться надо прежде всего к себе, всё ли вы делаете правильно и на сто процентов. Уж больно всё происходит разухабисто.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773042841
А вы, друзья, как ни садитесь . Всё в музыканты не годитесь. (С) Гыгыгы
Ответить
Главные новости
Бубнов проанализировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
22:48
Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»
22:36
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
22:22
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
21:55
1
Гендиректор «Спартака» двумя словами описал игру с «Акроном»
21:43
1
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Абрамович пригрозил судом британским властям
20:46
5
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Все новости
Все новости
Тренер «Акрона» Тедеев высказался о поражении от «Спартака»
22:10
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
«Локомотив» проводит второй по результативности сезон в чемпионате России
21:10
Обзор матча «Спартак» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
21:03
1
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Видео«Спартак» забил «Акрону» три гола за полтайма
20:08
2
Черчесов объяснил, почему «Ахмат» упустил победу над «Локомотивом»
19:53
1
Видео«Спартак» пропустил от «Акрона»
19:31
3
Галактионов раскрыл, как ему удалось перевернуть ход матча «Локомотив» – «Ахмат»
19:25
4
ВидеоСын Семака провел дебютный боксерский бой в Шотландии
18:57
9
Гусев – о Мостовом в штабе «Динамо»: «Могу только привет огромный передать»
18:38
5
РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», уступая в два мяча
18:29
19
Обзор матча «Локомотив» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
18:28
Игрок «Зенита» встретился с Овечкиным в США
18:14
ФотоСоболев русской пословицей описал 100-й гол в карьере
17:59
62-я сборная мира может в июне сыграть с Россией, но при одном условии
17:51
14
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Акрон»: 9 марта 2026
17:50
4
Газзаев отреагировал на кризис ЦСКА
17:36
1
ВидеоМелкадзе впервые в карьере забил со штрафного в РПЛ
17:15
2
Лещенко сравнил Гусева и Карпина
17:09
1
Нгамале – Карпину: «Здравствуйте»
16:45
4
ВидеоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Оренбурга»
16:29
8
Глушаков сформулировал три компонента чемпионской ДНК «Спартака»
16:13
Бубнов проанализировал победу «Рубина» над «Краснодаром»
15:57
3
Орлов объяснил поражение «Зенита» от «Оренбурга»
15:45
4
Губерниев: «Соболев становится лучшим нападающим России»
15:37
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 