«Матч ТВ» покажет 3 игры 21-го тура РПЛ

На «Матч ТВ» определились с сеткой трансляций на эту неделю. Канал покажет в прямом эфире три встречи 21-го тура РПЛ.
- 14 марта, 16:00 по московскому времени: «Зенит» – «Спартак»;
- 14 марта, 20:30: «Балтика» – ЦСКА;
- 15 марта, 19:00: «Рубин» – «Локомотив».
Остальные встречи – по платному «Матч Премьер».
В чемпионате России по футболу лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
Источник: «Матч ТВ»