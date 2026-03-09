Орлов дал совет «Зениту» по исполнению пенальти

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, как его удивил «Зенит» в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«Зенит», конечно, удивил... Ведь поначалу игра питерцам давалась так легко. Повели в счете, имели преимущество... Но потом все куда-то делось. Как можно не забить за матч аж два пенальти?! Есть же старый футбольный закон, аксиома. 11-метровые надо исполнять не на силу, а на точность.

Я вообще не понял, почему в первый раз к точке пошел Мантуан. Он же был какой-то нервный, рефлексирующий. Видно, что не справился с волнением. Нужны исполнители, которые спокойно, хладнокровно точно ударят в угол.

Мостовой почему-то сам себе изменил. Раньше он так 11-метровые не исполнял. Смотрел на вратаря и обманывал его. Бил низом! А здесь зачем-то мяч поднял. Сильно и в перекладину. Странно...

Понравился голевой пас Джона Джона. Это именно выверенный пас на голову Соболеву, а не навес. Бразилец рассчитал, что мяч полетит за защитника «Оренбурга», и Соболев этот замысел понял», – сказал Орлов.