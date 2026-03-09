Введите ваш ник на сайте
Орлов дал совет «Зениту» по исполнению пенальти

Сегодня, 10:18
13

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, как его удивил «Зенит» в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«Зенит», конечно, удивил... Ведь поначалу игра питерцам давалась так легко. Повели в счете, имели преимущество... Но потом все куда-то делось. Как можно не забить за матч аж два пенальти?! Есть же старый футбольный закон, аксиома. 11-метровые надо исполнять не на силу, а на точность.

Я вообще не понял, почему в первый раз к точке пошел Мантуан. Он же был какой-то нервный, рефлексирующий. Видно, что не справился с волнением. Нужны исполнители, которые спокойно, хладнокровно точно ударят в угол.

Мостовой почему-то сам себе изменил. Раньше он так 11-метровые не исполнял. Смотрел на вратаря и обманывал его. Бил низом! А здесь зачем-то мяч поднял. Сильно и в перекладину. Странно...

Понравился голевой пас Джона Джона. Это именно выверенный пас на голову Соболеву, а не навес. Бразилец рассчитал, что мяч полетит за защитника «Оренбурга», и Соболев этот замысел понял», – сказал Орлов.

  • Гол у «Зенита» забил Александр Соболев на 12-й минуте. У «Оренбурга» отличились Эмил Ценов на 62-й и Евгений Болотов на 86-й.
  • На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Орлов Геннадий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1773041752
...Орлов дал совет «Зениту» по исполнению пенальти... - Надо бить по углам, честное слово.
Ответить
NewLife
1773042674
"«Зенит», конечно, удивил" А ты спроси у своих блеклых, легко ли играть в женской форме)
Ответить
Император 1
1773044180
Пенальтистов кривоногих менять надо
Ответить
vvv123
1773046809
Дядь Гена, им было сказано мазать, как не понятно? Фон-бет уже на Орков поставил солидную сумму, а дурачков, поставивших на Зенит, просто кинули как лохов. Очень хорошая маржа была. За такие бабки и ухлопать могут!
Ответить
Strig
1773050677
тренеришкО?
Ответить
anatolich72
1773051070
Совет орлова-"перестаньте покупать пенальти" и так все купили. Покупайте вратарей чтоб они из ворот убегали.
Ответить
