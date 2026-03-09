«Оренбург» высмеял Соболева

Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала издевательский пост про Александра Соболева.
- Форвард «Зенита» забил «Оренбургу» в 20-м туре РПЛ.
- Он отпраздновал гол, изобразив дирижера.
- Ранее Соболев говорил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, а будет плохим».
- Несмотря на его гол, «Зенит» проиграл со счетом 1:2.
«Оренбург» опубликовал видео своего гола, подписав пост словами «Плохой дирижeр».
Позднее публикацию изменили, написав «Насладимся этим моментом ещe раз».
Источник: телеграм-канал «Оренбурга»