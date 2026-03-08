Семак высказался о голе Соболева

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал празднование гола нападющим команды Александром Соболевым в гостевом матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).
– Александр Соболев сегодня забил и побежал праздновать к болельщикам «Оренбурга». С чем это связано и зачем такая реакция?
– Не знаю, что там было. То, что забил – молодец. По поводу празднования спросите у него – к кому он побежал. Далеко было, не могу сказать.
– Два незабитых пенальти. Что случилось? Как это? У вас такое было?
– Это футбол. Не припомню так, конечно, на скорую руку. Конечно, такое встречается, но очень-очень редко.
– Если сегодня «Краснодар» побеждает в Казани, то у вас отставание от первой строчки уже четыре очка. Наверное, все-таки мысль эта немножко добавляла осторожности в игре?
– Я не думаю, что мысль осторожности добавляла. Нужно было выигрывать для того, чтобы оставаться в непосредственной близости от «Краснодара». Нам нужно было выигрывать, и мы с этими целью и мыслью выходили. Но, к сожалению, не смогли. Поэтому нам нужно сначала смотреть на себя, на свою игру, на свои результаты, а потом уже смотреть, как играют наши конкуренты.
- Соболев забил гол на 12-й минуте, а затем приблизился к трибуне болельщиков на стадионе «Газовик» и изобразил, что дирижирует ею.
- «Зенит» остается на 2-м месте в РПЛ с 42 очками после 20 туров. Отставание от «Краснодара» составляет 1 очко.