Экс-игрок «Зенита» – о матче с «Оренбургом»: «Судья сделал все возможное»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о гостевом поражении петербуржцев от «Оренбурга» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.
«Судья сделал всe возможное, но «Зенит» не смог. Удивительный результат, особенно после игры с «Балтикой».
Во втором матче после паузы «Зенит» выглядел мобильно, заряженно. Перед началом сезона говорил, что первые две игры будут определяющими в судьбе чемпионата для «Зенита». Первые матчи обнадeживали. Но искусственное поле «Оренбурга» и выезд подействовали не очень положительно. С таким составом «Оренбург» должен был быть побит», – сказал Баранник.
- Гол у «Зенита» забил Александр Соболев на 12-й минуте. «Оренбург» сравнял счет на 62-й, когда автогол забил Педро (у РПЛ сейчас гол записан на игрока хозяев Эмила Ценова). На 86-й победный мяч у оренбуржцев забил Евгений Болотов.
- На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.
- Главным судьей матча был Сергей Цыганок.
Источник: «Чемпионат»