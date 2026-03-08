Экс-игрок «Зенита» – о матче с «Оренбургом»: «Судья сделал все возможное»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о гостевом поражении петербуржцев от «Оренбурга» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Судья сделал всe возможное, но «Зенит» не смог. Удивительный результат, особенно после игры с «Балтикой».

Во втором матче после паузы «Зенит» выглядел мобильно, заряженно. Перед началом сезона говорил, что первые две игры будут определяющими в судьбе чемпионата для «Зенита». Первые матчи обнадeживали. Но искусственное поле «Оренбурга» и выезд подействовали не очень положительно. С таким составом «Оренбург» должен был быть побит», – сказал Баранник.