  • Экс-игрок «Зенита» – о матче с «Оренбургом»: «Судья сделал все возможное»

Экс-игрок «Зенита» – о матче с «Оренбургом»: «Судья сделал все возможное»

Вчера, 15:56
4

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о гостевом поражении петербуржцев от «Оренбурга» (1:2) в матче 20-го тура РПЛ.

«Судья сделал всe возможное, но «Зенит» не смог. Удивительный результат, особенно после игры с «Балтикой».

Во втором матче после паузы «Зенит» выглядел мобильно, заряженно. Перед началом сезона говорил, что первые две игры будут определяющими в судьбе чемпионата для «Зенита». Первые матчи обнадeживали. Но искусственное поле «Оренбурга» и выезд подействовали не очень положительно. С таким составом «Оренбург» должен был быть побит», – сказал Баранник.

  • Гол у «Зенита» забил Александр Соболев на 12-й минуте. «Оренбург» сравнял счет на 62-й, когда автогол забил Педро (у РПЛ сейчас гол записан на игрока хозяев Эмила Ценова). На 86-й победный мяч у оренбуржцев забил Евгений Болотов.
  • На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.
  • Главным судьей матча был Сергей Цыганок.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1772976819
Просто редкие игроки "зенита" с российскими паспортами исключительно честные люди и не нуждаются в подачках!!!
Ответить
andr45
1772977959
«Судья сделал все возможное», но не думаю, что Миллер оценит усилия решалы и выдаст премиальные)
Ответить
Garrincha58
1772982847
На сколько же Зенит стал слабым, что даже не в состоянии воспользоваться помощью судей
Ответить
Главные новости
Дзюба заявил о возвращении в «Спартак»
22:36
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль» и другие пары 1/4 финала Кубка Англии
22:22
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Акроном»
21:55
1
Гендиректор «Спартака» двумя словами описал игру с «Акроном»
21:43
1
Дзюба ответил, чего не хватило «Акрону» для победы над «Спартаком»
21:32
7
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Абрамович пригрозил судом британским властям
20:46
5
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Черчесов объяснил, почему «Ахмат» упустил победу над «Локомотивом»
19:53
1
Все новости
Все новости
Тренер «Акрона» Тедеев высказался о поражении от «Спартака»
22:10
Карседо повторил два достижения Романцева
21:17
5
«Локомотив» проводит второй по результативности сезон в чемпионате России
21:10
Обзор матча «Спартак» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
21:03
1
РПЛ. «Спартак» на 88-й минуте вырвал победу над «Акроном» – 4:3!
21:03
111
Пономарев прокомментировал разгромное поражение ЦСКА от «Динамо»
20:29
4
Видео«Спартак» забил «Акрону» три гола за полтайма
20:08
2
Черчесов объяснил, почему «Ахмат» упустил победу над «Локомотивом»
19:53
1
Видео«Спартак» пропустил от «Акрона»
19:31
3
Галактионов раскрыл, как ему удалось перевернуть ход матча «Локомотив» – «Ахмат»
19:25
4
ВидеоСын Семака провел дебютный боксерский бой в Шотландии
18:57
9
Гусев – о Мостовом в штабе «Динамо»: «Могу только привет огромный передать»
18:38
5
РПЛ. «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», уступая в два мяча
18:29
19
Обзор матча «Локомотив» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
18:28
Игрок «Зенита» встретился с Овечкиным в США
18:14
ФотоСоболев русской пословицей описал 100-й гол в карьере
17:59
62-я сборная мира может в июне сыграть с Россией, но при одном условии
17:51
14
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Акрон»: 9 марта 2026
17:50
4
Газзаев отреагировал на кризис ЦСКА
17:36
1
ВидеоМелкадзе впервые в карьере забил со штрафного в РПЛ
17:15
2
Лещенко сравнил Гусева и Карпина
17:09
1
Нгамале – Карпину: «Здравствуйте»
16:45
4
ВидеоСоболев объяснил провокационное празднование гола в ворота «Оренбурга»
16:29
8
Глушаков сформулировал три компонента чемпионской ДНК «Спартака»
16:13
Бубнов проанализировал победу «Рубина» над «Краснодаром»
15:57
3
Орлов объяснил поражение «Зенита» от «Оренбурга»
15:45
4
Губерниев: «Соболев становится лучшим нападающим России»
15:37
3
Кобелев определил лучшую команду России прямо сейчас
14:58
3
Все новости
