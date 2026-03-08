Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»

Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»

Сегодня, 15:00
3

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит» (2:1).

«Я не случайно говорил, что тренер «Оренбурга» должен быть доволен после первого тайма. Потому что с такой игрой у них, в общем-то, была возможность ещe забивать голы. Вот, и так во втором тайме получилось.

Если взять показатели ударов по воротам, количество попаданий в створ ворот, то здесь как раз «Оренбург» по количеству ударов вообще не проиграл, а по попаданиям в створ, после чего забиваются голы, они выиграли. Пускай немного, но тем не менее.

Теперь, что касается второго пенальти. На мой взгляд, его не было, потому что защитник «Зенита» выносил мяч, а Кондаков пошeл в стык и там даже можно было давать штрафной. Или не давать вообще штрафных. Ну, наверное, вообще ничего не давать. Это игровой стык, и там никто ничего не нарушал.

А если так ещe более профессионально подойти и до тонкостей разбирать этот момент, то там получается, что Кондаков где-то не успевал, и он даже сделал накладку. А это штрафной в пользу «Оренбурга». Футбольный бог, видимо, как раз вот был на стороне «Оренбурга», потому что этот пенальти был несправедливый. И в результате Мостовой его не реализовал.

Победа «Оренбурга» заслуженная. С точки зрения результата сенсационная. «Оренбург» точно, я думаю, даже в переходных матчах не будет играть. Выйдет. Об этом я уже говорил. Вот, а «Зенит» себе очень осложнил жизнь, потому что если «Краснодар» сейчас выиграет, то тогда будет уже отрыв 4 очка. А это очень большая фора в оставшихся десяти играх», – сказал Бубнов.

  • Гол у «Зенита» забил Александр Соболев на 12-й минуте. «Оренбург» сравнял счет на 62-й, когда автогол забил Педро (у РПЛ сейчас гол записан на игрока хозяев Эмила Ценова). На 86-й победный мяч у оренбуржцев забил Евгений Болотов.
  • На 9-й минуте защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив мимо ворот. На 90+6-й 11-метровый у гостей не забил Андрей Мостовой. После его удара мяч попал в перекладину.

Источник: телеграм-канал «Бубнов | Аналитика»
Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Бубнов Александр
Император Бомжей
1772971371
Да какая разница, был, не был))) Оренбург заслуженно победил! Тем интереснее чемпионат!
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772971948
РФПС Бубнов пишет в воспоминаниях: когда пришёл в Спартак, то один раз на базе зашёл в тренерскую, а там сидят Гаврилов, Дасаев и Черенков, и говорят, что завтра договорняк...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1772974334
Зениту надо срочно везти чемодан бабла в Казань. ))
Ответить
Garrincha58
1772975573
Второго юбилея тоже нет он придуманный, как и этот пенальти
Ответить
