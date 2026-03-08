Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ «Оренбург» – «Зенит» (2:1).

«Я не случайно говорил, что тренер «Оренбурга» должен быть доволен после первого тайма. Потому что с такой игрой у них, в общем-то, была возможность ещe забивать голы. Вот, и так во втором тайме получилось.

Если взять показатели ударов по воротам, количество попаданий в створ ворот, то здесь как раз «Оренбург» по количеству ударов вообще не проиграл, а по попаданиям в створ, после чего забиваются голы, они выиграли. Пускай немного, но тем не менее.

Теперь, что касается второго пенальти. На мой взгляд, его не было, потому что защитник «Зенита» выносил мяч, а Кондаков пошeл в стык и там даже можно было давать штрафной. Или не давать вообще штрафных. Ну, наверное, вообще ничего не давать. Это игровой стык, и там никто ничего не нарушал.

А если так ещe более профессионально подойти и до тонкостей разбирать этот момент, то там получается, что Кондаков где-то не успевал, и он даже сделал накладку. А это штрафной в пользу «Оренбурга». Футбольный бог, видимо, как раз вот был на стороне «Оренбурга», потому что этот пенальти был несправедливый. И в результате Мостовой его не реализовал.

Победа «Оренбурга» заслуженная. С точки зрения результата сенсационная. «Оренбург» точно, я думаю, даже в переходных матчах не будет играть. Выйдет. Об этом я уже говорил. Вот, а «Зенит» себе очень осложнил жизнь, потому что если «Краснодар» сейчас выиграет, то тогда будет уже отрыв 4 очка. А это очень большая фора в оставшихся десяти играх», – сказал Бубнов.