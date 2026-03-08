Бубнов проиграл спор Геничу

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов проиграл спор комментатору Константину Геничу.
Генич поставил 1 тысячу рублей на то, что нападающий «Зенита» Александр Соболев забьет гол в матче 20-го тура РПЛ с «Оренбургом». Бубнов придерживался противоположного мнения, хотя и допускал такой вариант.
Спор выиграл Генич.
- Соболев вышел в стартовом составе «Зенита» и забил гол на 12-й минуте.
- Он забил во второй игре подряд.
- Победу в матче со счетом 2:1 одержал «Оренбург».
Источник: телеграм-канал «Коммент.Шоу»