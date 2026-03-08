Соболев забил во 2-м матче подряд

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил гол в ворота «Оренбурга» на 11-й минуте гостевого матча 20-го тура РПЛ.
Он замкнул головой подачу Джона Джона с левого фланга.
Форвард отличился во втором матче подряд. До этого он забил «Балтике» в игре 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
- Джон Джон сделал первое голевое действие за «Зенит».
- На 9-й минуте матча защитник «Зенита» Густаво Мантуан не реализовал пенальти, пробив с точки мимо ворот. 11-метровый назначили после того, как мяч попал в поднятую руку защитника «Оренбурга» Фахда Муфи, боровшегося с Александром Соболевым в штрафной после навеса
Источник: телеграм-канал «МАТЧ ПРЕМЬЕР»