Соболев забил во 2-м матче подряд

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил гол в ворота «Оренбурга» на 11-й минуте гостевого матча 20-го тура РПЛ.

Он замкнул головой подачу Джона Джона с левого фланга.

Форвард отличился во втором матче подряд. До этого он забил «Балтике» в игре 2-го раунда 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.