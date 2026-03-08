Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках

Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский подвел итоги домашнего матча с «Сочи» (2:1) в 20-м туре РПЛ.

Нападающего хозяев Олакунле Олусегуна заменили из‑за травмы в конце первого тайма. Он получил повреждение на 39‑й минуте в штрафной соперника.

Форварду оказывали помощь на поле, потом его унесли на носилках. Вместо него на 44‑й минуте в игру вступил Матвей Урванцев.

– Рад, что команда действовала неплохо. Жаль, что довели концовку до нервоза. Могли решить исход матча раньше, у нас были потрясающие моменты, но реализация была не на высоте. Это расстроило, но всe равно – заслуженная победа, взяли реванш за поражение в Сочи. Остался осадок из-за травмы Олусегуна. Посмотрим завтра-послезавтра, какая с ним ситуация.

– В интернете пишут, что он выбыл на две недели…

– Пока относимся к этому, как к сплетням. Дождемся результаты осмотра завтра-послезавтра. Выводы будем делать позднее, надо посмотреть, есть ли отек.

– Если Олусегун не сможет играть в ближайшее время, кто его заменит? В матче с «Сочи» вышел Матвей Урванцев. Как оцените его игру?

– Думаю, что для Матвея это сумасшедший опыт. Он не так давно играл в низших лигах, потом в Первой лиге и вот теперь перешел в РПЛ. Это большой скачок. Но я увидел самоотдачу. Может быть, были неудачные моменты, но он старался, отдавался игре.

Что касается предстоящего матча, то… посмотрим. Сначала проанализируем игру «Крыльев Советов», потом посмотрим, какой состав выберем на этот матч.