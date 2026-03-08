Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак пояснил, почему не включил полузащитника Вильмара Барриоса в стартовый состав на игру 20-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Барриос остался в запасе по совокупности причин. В том числе из‑за трех желтых карточек перед игрой со «Спартаком». Поставить его в состав – это риск, не поставить – тоже. Решили, что начнeм этим составом.

Ваня Дркушич получил травму в игре с «Балтикой», к следующей игре должен быть готов», – сказал Семак.