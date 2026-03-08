Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров считает, что главному тренеру команды Сергею Семаку не грозит увольнение из команды до 2030 года.

«Это всe разговоры в пользу бедных! Кто Семака хочет убрать? Его уже давно все хотят убрать, но никто не убирает. Самое главное, что у него контракт до 2030 года.

Для того, чтобы убрать человека, нужно найти человека. В России кто-то может на данный момент заменить Семака в «Зените»? Нет. За всю свою историю после прихода «Газпрома» не было ни одного тренера без имени. Начиная с Дика Адвоката, Спаллетти, Виллаш-Боаш, Манчини, Луческу.

Все они европейские тренеры, которые работали с хорошими командами. Это не тренеры какие-то из Бразилии, ещe какой-то страны. Они даже после «Зенита» тренировали неплохие команды.

В России нет, а европейцы не поедут. Поэтому менять Семака на кого-то, я думаю, что нет никакого смысла», – сказал Угаров.