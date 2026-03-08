Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»

Экс-инвестор «Черноморца», бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Сергей Шишкарев сказал, что ему не нравится вектор развития московского клуба.

– Год назад вы говорили, что вам стыдно за «Спартак». Сейчас мнение не изменилось?

– Мне до сих пор стыдно за «Спартак», почему должно быть иначе? Величайшие традиции, величайшая плеяда, прошу прощения, живых игроков, которые могли бы быть полезны клубу, которые создавали бы связь между болельщиками и командой. Но никому это не надо – отдельно тренер, отдельно иностранные игроки, отдельно менеджмент. Наблюдать за тем, что происходит в клубе просто‑напросто горько.