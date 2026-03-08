Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт

Пресс‑атташе «Балтики» на пресс-конференции после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) отреагировал на вопрос, изначально адресованный к тренеру команды Юрию Нагайцеву.
– В телеграм-каналах и в эфире «Матч ТВ» комментаторы сказали, что команда прилетела в аэропорт «Платов». Так ли это и как вам это удалось?
– Эту ситуацию мы не комментируем. Просьба отнестись с пониманием к позиции клуба.
- Аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону закрыт с февраля 2022 года.
- «Балтика» занимает 5-е место в РПЛ с 36 очками после 20 туров.