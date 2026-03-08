Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт

Пресс‑атташе «Балтики» на пресс-конференции после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) отреагировал на вопрос, изначально адресованный к тренеру команды Юрию Нагайцеву.

– В телеграм-каналах и в эфире «Матч ТВ» комментаторы сказали, что команда прилетела в аэропорт «Платов». Так ли это и как вам это удалось?

– Эту ситуацию мы не комментируем. Просьба отнестись с пониманием к позиции клуба.