Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»

Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин считает, что у команды слабые защитники.

В 19-м туре РПЛ красно-белые в гостях победили «Сочи» (3:2).

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» проиграл «Динамо» (2:5).

«Давно у меня возникает вопрос: когда будут нормальные люди играть в обороне? Максименко можно ругать, но когда в защите неразбериха, ни один вратарь не спасет. Не те люди в обороне, с которыми можно выигрывать чемпионат России. С «Динамо» не увидел ни одного сильного игрока, на кого можно понадеяться.

Когда идет подача с фланга верхом, то это 99% опасный момент. Нет уверенности, что «Спартак» в матче с любой командой не пропустит мяч, к гадалке не ходи.

Странно, что не сделали выводы после «Сочи». С «Динамо» могли и семь, и восемь пропустить. При всех тренерах бывают и хорошие игры, и неважные, но когда плохие матчи идут на протяжении всего сезона…

Согласен с Евгением Ловчевым, последним лидером в защите был Неманья Видич, который смог организовать игру в обороне, повести за собой партнеров», – сказал Дарвин.