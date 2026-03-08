Введите ваш ник на сайте
  • Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»

Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»

Сегодня, 11:47
4

Бывший тренер вратарей «Спартака» Юрий Дарвин считает, что у команды слабые защитники.

В 19-м туре РПЛ красно-белые в гостях победили «Сочи» (3:2).

В первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Спартак» проиграл «Динамо» (2:5).

«Давно у меня возникает вопрос: когда будут нормальные люди играть в обороне? Максименко можно ругать, но когда в защите неразбериха, ни один вратарь не спасет. Не те люди в обороне, с которыми можно выигрывать чемпионат России. С «Динамо» не увидел ни одного сильного игрока, на кого можно понадеяться.

Когда идет подача с фланга верхом, то это 99% опасный момент. Нет уверенности, что «Спартак» в матче с любой командой не пропустит мяч, к гадалке не ходи.

Странно, что не сделали выводы после «Сочи». С «Динамо» могли и семь, и восемь пропустить. При всех тренерах бывают и хорошие игры, и неважные, но когда плохие матчи идут на протяжении всего сезона…

Согласен с Евгением Ловчевым, последним лидером в защите был Неманья Видич, который смог организовать игру в обороне, повести за собой партнеров», – сказал Дарвин.

  • Ответная кубковая игра «Спартак» – «Динамо» состоится 18 марта.
  • 9 марта в 20-м туре РПЛ красно-белые примут дома «Акрон».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак
Томик
1772966559
Пока Литвинов в старте, а тем более в центре обороны - удачи ждать не приходится. Он же вообще не понимает, что делать.
Ответить
SLADE2019
1772968100
То, что нам диванным балаболам сто лет назад ясно было, теперь наконец-таки, до специалистов доходит. Ну не комедия?
Ответить
FWSPM
1772969107
видимо до тех пор пока не начнут в защиту покупать людей за нормальные деньги...это я про легионеров. про паспортистов вобще лучше помолчать это не футболисты
Ответить
ySS
1772970206
Это кто такой..?
Ответить
