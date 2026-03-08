В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»

Экспертно-судейская комиссия рассмотрела моменты матчей 19-го тура «Краснодар» – «Ростов» (2:1) и «Динамо Мх» – «Рубин» (2:1).

«Краснодар» – «Ростов», судья – Антон Фролов. Момент по обращению ФК «Ростов» и контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Время по таймеру: 95 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи удалить с поля игрока команды «Ростов» Илью Ваханию.

Решение: судья правильно удалил с поля игрока «Ростова» Илью Ваханию.

Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: контакт руки Ильи Вахании с мячом наказуемый, так как рука отставлена от тела и делает его неестественно больше. В данном эпизоде присутствуют критерии лишения соперника явной возможности забить гол, поскольку после сильного удара мяч летел в направлении незащищeнных вратарeм ворот, а позиции защитников не позволяли прервать его полeт.

«Динамо Мх» – «Рубин», судья – Иван Абросимов. Момент по обращению ФК «Рубин». Время по таймеру: 22 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Рубина» после видеопросмотра.

Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота «Рубина» после видеопросмотра.

Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: игрок «Рубина» Велдин Ходжа совершает фол по неосторожности против игрока «Динамо» Хуссема Мрезига.

Ходжа выставляет ногу и совершает ею контакт с ногой соперника, который движется к мячу. Данный контакт влияет на возможность футболиста «Динамо» продолжить движение к мячу», – говорится в сообщении РФС.