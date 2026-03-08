Мостовой одним словом описал поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Александр Мостовой отреагировал на поражение «Зенита» от «Оренбурга».

«Кошмар, для меня неожиданный результат! У «Зенита» такой состав, такие ресурсы, надо выходить и побеждать. Еще и пенальти не забили, я даже не знаю, что еще надо, вопросов у меня нет. Казалось, эти три очка уже зарезервированы за «Зенитом», но нет.

Там может быть и скандал. Когда все хорошо, то все друг друга облизывают, обнимают, целуют, на руках носят, но как только такое происходит, то те же люди будут тебе и ножку подставлять», – сказал Мостовой.