Реакция Радимова на сенсационное поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о поражении команды от «Оренбурга».

«По ходу первого тайма казалось, что «Зенит» выиграет крупно. Но не первый раз у петербургского клуба наступила самоуспокоенность с командой ниже классом. «Зенит» потерял нити игры, чем воспользовался соперник, который переломил матч и создал моменты. И победил заслуженно. Но «Зенит» потерял сам нити игры, когда должен добивать соперника. «Оренбург» прибавил здорово, а «Зенит» потерялся на поле во втором тайме.

«Зениту» надо прибавлять во всем. Матчи на Кубок и сейчас в РПЛ не убедили, что это явный фаворит чемпионата. Как не сделали этого ЦСКА и «Краснодар». Претендовать на титул будет команда, которая будет стабильной на протяжении 90 минут игры. В число претендентов можно отнести и «Локомотив». «Зениту» есть над чем задуматься», – сказал Радимов.