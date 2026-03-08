Введите ваш ник на сайте
Реакция Радимова на сенсационное поражение «Зенита» от «Оренбурга»

Вчера, 18:12
17

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов высказался о поражении команды от «Оренбурга».

«По ходу первого тайма казалось, что «Зенит» выиграет крупно. Но не первый раз у петербургского клуба наступила самоуспокоенность с командой ниже классом. «Зенит» потерял нити игры, чем воспользовался соперник, который переломил матч и создал моменты. И победил заслуженно. Но «Зенит» потерял сам нити игры, когда должен добивать соперника. «Оренбург» прибавил здорово, а «Зенит» потерялся на поле во втором тайме.

«Зениту» надо прибавлять во всем. Матчи на Кубок и сейчас в РПЛ не убедили, что это явный фаворит чемпионата. Как не сделали этого ЦСКА и «Краснодар». Претендовать на титул будет команда, которая будет стабильной на протяжении 90 минут игры. В число претендентов можно отнести и «Локомотив». «Зениту» есть над чем задуматься», – сказал Радимов.

  • «Зенит» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2 в матче 20-го тура РПЛ.
  • Единственный гол петербургской команды забил Александр Соболев на 11-й минуте.
  • Победный мяч «Оренбург» забил на 86-й минуте встречи.
  • «Зенит» после 20 туров занимает 2-е место в таблице чемпионата России.

Garrincha58
1772983373
Боссу Зенита давно пора задуматься и уже сделать какие то орг выводы
Ответить
Mladiс
1772983586
Обычный плохозамаскированный дог, только слепой не видел. Краснодар синхронно сливает)))
Ответить
NewLife
1772983854
"самоуспокоенность с командой ниже классом" Это Оренбург то ниже классом. Если вы за бешеные деньги, отнятые у пенсионеров, накупили всякого неликвидного хлама, не пришей баклану хвост Соболя, джонов каких то, а Гонду отдали коням, это не значит, что у вас есть какой то класс кроме админ ресурса газпрома. Вы бы еще Элтон Джона купили, но он, наверное, стоит больше всего газпрома))
Ответить
svan61
1772984850
А может, класс игроков Зенита выше класса их тренера, и в этом причина не стабильной игры?..
Ответить
neveldomha
1772987396
Какая к черту нить игры. Первый пас с середины поля идёт назад. О каком отакующем футболе может идти речь? И в чем смысл розыгрыша мяча от ворот, если это не идёт в атаку. Тупой перепас и всё. А дальше накрывают. Богданыч хватит тупить. Твой футбол хавно .Хавнищеееее. Ты и есть причина такого хавнофутбола. Будь мужиком,уйди.
Ответить
Айболид
1772989903
Приехали с увеенностью , что обыграют аутсайдера не напрягаясь .За что и схлопатали по хлебалу . тьфу ПИЖЖЖОНЫ !
Ответить
