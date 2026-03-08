Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»

Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»

Сегодня, 10:26
6

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) заявил, что эта ничья для калининградцев, как поражение.

– Тяжелая игра. По стилю команды похожи. Обидно проигрывать в добавленное время, перед этим Филин мог сделать счет 2:0. По содержанию знали, что соперник играет просто. Когда увидели двух больших нападающих, то поняли, что игра будет еще проще.

– Проигрывать – это оговорка?

– Для нас ничья – это поражение.

– Команды стилистически похожи. Можно сравнить матчи в Калининграде и здесь?

– Сегодня «Ростов» слишком упростил игру – мы так не играем.

  • Гол у «Балтики» забил Брайан Хиль на 40-й минуте. У «Ростова» отличился Роналдо на 90+3-й.
  • Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев пропускал игру из‑за дисквалификации. Весной команда с учетом FONBET Кубка России не выигрывает на протяжении трех матчей.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Ростов Нагайцев Юрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ySS
1772958496
Да, Ростов с самого начала стал играть бей-беги, а вот в обороне вас разобрал. Судейка вам подсобил в начале, иначе, ваши рвали жопу, чтобы отыграться
Ответить
СПОРТ 21 века
1772963255
Интересные эти балтийцы. Очень по-хорошему пафосно о себе говорят (и дело не в Талалаеве они все там такие).И это не есть плохо. Напротив вот с такой психологией и рождаются потом победители различных турниров. Другое дело, что для таких глобальных свершений Калининграду объективно нужен другой состав. С этим они в лучшем случае всегда будут находиться в середине...
Ответить
Romeo 123
1772966297
Талалаев возомнил из себя Гвардиолу , больно падать будет
Ответить
mihail200606
1772972423
Мы так не играем..) Да обе команды ниче сложного не показали..Ростов чуть похуже выглядел,но на самом деле мог и выиграть, если б пенальти нормально бил..
Ответить
18+
18+
  • Читайте нас: 