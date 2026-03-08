Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) заявил, что эта ничья для калининградцев, как поражение.
– Тяжелая игра. По стилю команды похожи. Обидно проигрывать в добавленное время, перед этим Филин мог сделать счет 2:0. По содержанию знали, что соперник играет просто. Когда увидели двух больших нападающих, то поняли, что игра будет еще проще.
– Проигрывать – это оговорка?
– Для нас ничья – это поражение.
– Команды стилистически похожи. Можно сравнить матчи в Калининграде и здесь?
– Сегодня «Ростов» слишком упростил игру – мы так не играем.
- Гол у «Балтики» забил Брайан Хиль на 40-й минуте. У «Ростова» отличился Роналдо на 90+3-й.
- Главный тренер калининградцев Андрей Талалаев пропускал игру из‑за дисквалификации. Весной команда с учетом FONBET Кубка России не выигрывает на протяжении трех матчей.
Источник: «Матч ТВ»