Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев после гостевого матча 20-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1) заявил, что эта ничья для калининградцев, как поражение.

– Тяжелая игра. По стилю команды похожи. Обидно проигрывать в добавленное время, перед этим Филин мог сделать счет 2:0. По содержанию знали, что соперник играет просто. Когда увидели двух больших нападающих, то поняли, что игра будет еще проще.

– Проигрывать – это оговорка?

– Для нас ничья – это поражение.

– Команды стилистически похожи. Можно сравнить матчи в Калининграде и здесь?

– Сегодня «Ростов» слишком упростил игру – мы так не играем.