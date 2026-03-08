В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев высказался о финансовом состоянии клуба.

– В начале февраля «Крылья Советов» закрыли кредиторскую задолженность в 1 миллиард рублей перед «Ростехом». После этого финансовых дыр нет?

– Финансовых дыр у нас не осталось 100%. У нас есть финансовые обязательства, которые появились. Мы их взяли на себя – в районе 450 миллионов рублей. И в течение года отдадим.

Перед «Ростехом» задолженность была 1 миллиард 86 миллионов рублей – всe это мы отдали. Но не хватило собственных средств, чтобы полностью расплатиться с «Ростехом». Как раз 450 миллионов. Их пришлось занять у нашего партнера – банка «Солидарность». Остальное погасили из собственных средств.

В течение года отдадим и 450 миллионов, причем без процентов – у нас есть такая рассрочка. Огромное спасибо за это банку «Солидарность», который пошел нам навстречу и помог закрыть долг перед «Ростехом», висевший дамокловым мечом над командой.

Сейчас финансово мы стабильны, бюджет у нас сбалансирован, готовимся к лицензированию на следующий сезон. Уже ведем предварительно переговоры с РФС, начали подавать документы на лицензирование. Так что никаких проблем на этот и следующий сезоны точно не вижу.

Думаю, что если бы к «Крыльям» были какие-то вопросы, нам бы не дали заявиться и усилить состав прошедшей зимой. Но все вопросы к нам сняты, поэтому в трансферное окно могли дозаявлять игроков.