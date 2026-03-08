Экс-генсек РФС – о судействе в РПЛ: «Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высмеял ситуацию с судейством в чемпионате России.

«Еще немного о судействе по наследию 19-го тура чемпионата России по футболу.

Вчерась в ресторане «Отомщенный Грибоедов» состоялась экстренная встреча руководства РФС и РПЛ с тремя великими геометрами: Евклидом, Риманом и Лобачевским. Она была посвящена работе ВАР при определении положения вне игры. В качестве почетного гостя присутствовал президент академии Платона.

После потребления фирменных блюд и обсуждения форменного судейского безобразия были приняты следующие решения. Они вступают в силу с 20-го тура.

Во-первых, над входом в судейскую комнату, где восседают служители ВАР, повесить растяжку: «Не геометр да не войдет».

Во-вторых, отказаться от использования зарубежной геометрии Евклида при определении офсайда.

В-третьих, использовать отечественную геометрию Лобачевского, позволяющую параллельным прямым пересекаться, и, таким образом, трактовать эпизод в зависимости от значимости спонсоров играющих команд.

В-четвертых, признать правоту автора «Скотного двора российского футбола», что перед ВАР все равны, но некоторые равнее.

В-пятых, в случае разногласия судейских решений со здравым смыслом считать последнего Евклидовой редиской», – сказал Воробьев.