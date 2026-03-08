Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Экс-генсек РФС – о судействе в РПЛ: «Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»

Экс-генсек РФС – о судействе в РПЛ: «Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»

Сегодня, 08:56
9

Бывший генеральный секретарь РФС Анатолий Воробьев высмеял ситуацию с судейством в чемпионате России.

«Еще немного о судействе по наследию 19-го тура чемпионата России по футболу.

Вчерась в ресторане «Отомщенный Грибоедов» состоялась экстренная встреча руководства РФС и РПЛ с тремя великими геометрами: Евклидом, Риманом и Лобачевским. Она была посвящена работе ВАР при определении положения вне игры. В качестве почетного гостя присутствовал президент академии Платона.

После потребления фирменных блюд и обсуждения форменного судейского безобразия были приняты следующие решения. Они вступают в силу с 20-го тура.

Во-первых, над входом в судейскую комнату, где восседают служители ВАР, повесить растяжку: «Не геометр да не войдет».

Во-вторых, отказаться от использования зарубежной геометрии Евклида при определении офсайда.

В-третьих, использовать отечественную геометрию Лобачевского, позволяющую параллельным прямым пересекаться, и, таким образом, трактовать эпизод в зависимости от значимости спонсоров играющих команд.

В-четвертых, признать правоту автора «Скотного двора российского футбола», что перед ВАР все равны, но некоторые равнее.

В-пятых, в случае разногласия судейских решений со здравым смыслом считать последнего Евклидовой редиской», – сказал Воробьев.

  • Во всех матчах 19-го тура РПЛ была задействована система ВАР.
  • Ранее президент РПЛ Александр Алаев назвал некоторые проблемы в работе футбольных судей на матчах чемпионата России: частое использование ВАР, проблемы в работе системы определения офсайдов, а также спорные решения арбитров.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1772952399
«Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»? Запоздалая информация) Именно так и трактуются в последнее десятилетие правила за исключением «Спартака», который всегда не прав)
Ответить
Айболид
1772954450
Что это за бредятина ? Походу Толик Воробьёв сам завис в ресторации , войдя в глубокий "штопор" .
Ответить
lordmrv
1772956574
классный троллинг!
Ответить
Император Бомжей
1772957264
Когда сам в говно, но пытаешься казаться трезвым)))
Ответить
Чилим.
1772959608
Замечательно сказал, прямо в точку!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1772961109
Очень смешно. И очень грустно, даже противно.
Ответить
boris63
1772961646
Да вы все там одинаковые, довели футбол до ручки.
Ответить
Томик
1772966850
Пора открывать сбор на программу определения офсайда с помощью плоскостей. Иначе над нами ещё долго будут издеваться, рисуя линии под ракурсом.
Ответить
