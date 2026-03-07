Введите ваш ник на сайте
Реакция Альбы на спасение «Ростова» в матче с «Балтикой»

7 марта, 19:42
2

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался по итогам матча 20-го тура чемпионата России против «Балтики» (1:1).

  • «Ростов» спасся от поражения на 90+3 минуте. Забил Роналдо.
  • Ростовчане занимают десятое место.
  • В следующем туре «Ростов» 14 марта примет «Динамо».

– У нас были хорошие моменты, не забили пенальти. Мы никогда на тренировках не разыгрываем ситуацию, что в штрафную соперника приходит наш вратарь. Он отвлек на себя соперника, значит, Роналдо был более свободен.

– Поняли ли, почему отменили ваш гол в первом тайме?

– Не успел. Если ВАР отменил, значит, был офсайд.

У нас не только Миронов тренирует пенальти. Посмотрим, что будет в будущем. Если бы мы проиграли, был бы кошмар. У нас было много моментов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Балтика Альба Джонатан
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
MaxRnD
1772908921
Мохебби вроде ж бьёт нормально, куда Миронов всё время лезет со своими медвежьими услугами?
Ответить
Riot Zero
1772922179
Да пускай тренируют пенальти с Ятимовым. Голкипер голеадор, звучит же.
Ответить
