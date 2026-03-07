«Краснодар» выработал позицию насчет матча с «Рубином», который хочет перенести

«Краснодар» полетит в Казань на матч с «Рубином», несмотря на мороз.
Клуб обсуждал с РПЛ сложные погодные условия, но не отказывался от поездки и должен вылететь из Краснодара по ранее оговоренному расписанию.
- Игра 20-го тура РПЛ должна начаться в 17:00 по московскому времени 8 марта.
- К началу матча температура воздуха в Казани может составить минус 16 градусов, а команды имеют право отказаться от игры при температуре ниже минус 15. Окончательное решение должен принять главный арбитр встречи Сергей Карасев.
- После 19 туров «Краснодар», защищающий чемпионский титул, лидирует в таблице с 43 очками, «Рубин» идет девятым с 23 баллами.
Источник: «РБ Спорт»