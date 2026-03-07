Гонду назвал лучшего игрока в мире

Нападающий ЦСКА Лусиано Гонду вспомнил, как ему удалось сфотографироваться с Лионелем Месси.
«Лучший в мире! Я был вызван в сборную на товарищеский матч при подготовке к Олимпийским играм, а Лео приезжал в гости к команде. Понятно, что не хочется тревожить такого человека из-за фото, но я не мог поступить иначе – он очень большой человек для Аргентины! Это был единственный раз на данный момент, когда мы с ним пересеклись», – сказал Гонду.
- Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года и провел 90 матчей, забив 79 голов.
- В прошлом году он подписал контракт еще на три сезона.
- Лео – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
Источник: официальный сайт ЦСКА