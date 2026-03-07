Павлюченко определил лучшего атакующего футболиста РПЛ

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко проанализировал игру форварда «Краснодара» Джона Кордобы.

«Я не был на стадионе и не слышал расистские высказывания болельщиков ЦСКА в адрес Кордобы. По телевидению это не показывали, и этого тоже не было слышно. Я читал интервью Юрия Павловича Сeмина. Он сказал, что был на стадионе и тоже ничего не слышал. Я не знаю, может, кто-то выкрикивал и футболисты это слышали. Я не могу за это отвечать. Но то, что Кордоба постоянно в каждой игре спорит с судьями и постоянно происходят стычки в его исполнении?

Может быть, он такой на поле, может, это его и подталкивает к тому, что он лучший футболист РПЛ на сегодня, если брать группу атаки. Может, это стиль его игры, он так заряжается и это ему помогает. Не знаю. Он такой – что сделаешь? Это футбол, никто не хочет проигрывать. Когда его бьют по ногам и толкают, он тоже злится, дерeтся и пихается (смеeтся). Наверное, поэтому он и лучший футболист нашего чемпионата. Был бы другим, наверное, не стал бы лучшим футболистом и чемпионом России. Какой он есть – такой он есть. Вот и всe», – сказал Павлюченко.