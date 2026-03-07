Луис Энрике сбежал от российской журналистки

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике был резок в интервью российской журналистке после поражения от «Монако» (1:3).
Сначала тренер взял ответственность за поражение на себя, а затем, не дождавшись следующего вопроса, ушел с позиции.
- Парижане проиграли на своем поле, а единственный гол у хозяев забил Брэдли Барколя. Ворота «ПСЖ» защищал российский вратарь Матвей Сафонов. Это был его девятый матч в стартовом составе подряд.
- У «Монако» гол с замены забил Александр Головин. У россиянина четыре матча подряд с результативными действиями. Это повторение его рекорда в клубе. Кроме того, у Головина результативные действия в трех встречах против «ПСЖ» подряд.
- «ПСЖ» сыграет с «Челси» 12 марта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Источник: «Бомбардир»