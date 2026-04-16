Месси купил испанский клуб

Лионель Месси, нападающий «Интера Майами», купил «Корнелью».

38-летний аргентинец оформил приобретение каталонского клуба, который выступает в Терсере RFEF, и стал его новым владельцем.

«Корнелья» была основана в 1951 году и выступает в пригороде Барселоны Байш-Льобрегат. Клуб идет третьим в своей группе и отстает от прямого выхода в Сегунду RFEF на 5 очков.

В составе «Корнельи» в разные годы играли Давид Райя, Жорди Альба, Хави Пуадо, Кейта Бальде, Айтор Руйбаль .

Владельцем контрольного пакета акций «Корнельи» был Франсеск Эспин, который продал долю группе Месси. Ранее большинство акций принадлежало Андресу Мансано, но в сентябре 2025 года он продал их Эспину примерно за 200 тысяч евро и сохранил небольшую долю в клубе.