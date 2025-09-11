Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Тиаго Алькантара
Тиаго Алькантара
Завершил карьеру
11 апреля 1991 (35), Бари
#6 | Полузащитник
172 см | 70 кг
Испания | Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Барселона» объявила о возвращении Тиаго Алькантары
2025.09.11 17:41
Алькантара покинул тренерский штаб «Барселоны», проработав там менее месяца
2024.08.16 13:54
1
33-летний Тиаго Алькантара стал тренером «Барселоны»
2024.07.17 15:15
Завершивший карьеру Алькантара получил предложение от «Барселоны»
2024.07.09 00:12
2
Тиаго Алькантара завершил карьеру
2024.07.07 17:11
1
Игрок «Ливерпуля» может стать помощником Флика в «Барселоне»
2024.05.28 16:32
«Ливерпуль» избавится от двукратного победителя Лиги чемпионов
2024.05.09 15:59
Хавбек «Ливерпуля» получил травму в своем первом матче за девять месяцев
2024.02.09 13:02
«Барселона» собирается вернуть своего воспитанника из АПЛ
2023.11.21 20:08
Еще один футболист «Ливерпуля» получил предложение из Саудовской Аравии: трое уже уехали
2023.08.11 18:37
3
Роналду, Салах, Де Брюйне и ван Дейк – в символической сборной сезона АПЛ по версии PFA
2022.06.09 22:18
Тиаго Алькантара не сыграет за сборную Испании в Лиге наций из-за травмы
2022.06.01 18:04
Алькантара, Мане, Салах – в основе «Ливерпуля» на финал ЛЧ; Алаба, Модрич, Бензема выйдут у «Реала»
2022.05.28 20:54
Тиаго Алькантара рискует пропустить финал Лиги чемпионов
2022.05.23 09:41
Роналду и Де Брюйне – среди номинантов на звание лучшего игрока АПЛ в апреле
2022.05.05 21:21
Тиаго Алькантара – лучший игрок недели в Лиге чемпионов
2022.04.28 19:27
Бензема – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ
2022.04.28 07:25
3
Диас, Мане, Салах – в основе «Ливерпуля» на матч с «Вильярреалом»; Эмери выпустил Альбиоля, Коклена, Ло Чельсо
2022.04.27 20:52
«Ливерпуль» выиграл все матчи сезона АПЛ, когда Алькантара был в старте
2022.04.10 11:05
1
Видео
Голы Левандовски, Месси и Винисиуса – в топ-10 лучших на групповом этапе ЛЧ
2021.12.13 21:50
3
Коулмен, Рондон, Ришарлисон – в старте «Эвертона»; Мане, Алькантара, Салах выйдут у «Ливерпуля»
2021.12.01 22:34
Видео
Гол Алькантары в ворота «Порту» признан лучшим в пятом туре ЛЧ
2021.11.25 20:33
Видео
Гол Левандовски через себя номинирован на звание лучшего в пятом туре Лиги чемпионов
2021.11.25 10:58
5
Хави хочет вернуть Тиаго Алькантару в «Барселону»
2021.11.12 13:43
Алькантара – лидер сборной Испании по отборам в матче со Словакией. Он вышел на 71-й минуте
2021.06.23 23:04
«Ливерпуль» выиграл только 22% матчей АПЛ, когда Алькантара проводил на поле 60+ минут
2021.02.13 18:28
3
Левандовски, ван Дейк, Роналду и Неймар – в команде года по версии УЕФА
2021.01.20 14:27
5
Фото
Де Брюйне, Месси, Роналду и Левандовски – в символической сборной года по версии ФИФА
2020.12.17 22:13
3
Фото
Нойер, ван Дейк, Месси и Роналду – в символической сборной 2020 года по версии IFFHS
2020.12.07 07:53
2
Тиаго Алькантара пропустит еще несколько недель
2020.11.30 22:24
1
2
3
4
5
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+